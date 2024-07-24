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غالانت مهاجما بن غفير: الرجل الذي يحاول إشعال النار في الشرق الأوسط لن يدخل حكومة الحرب

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت مهاجما بن غفير: الرجل الذي يحاول إشعال النار في الشرق الأوسط لن يدخل حكومة الحرب



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي صرح في وقت سابق بأنه يمكن لليهود الصلاة في الحرم القدسي.


وقال غالانت: "هناك شخص مهووس بإشعال الحرائق يجلس في الحكومة الإسرائيلية يحاول إشعال النار في الشرق الأوسط. وهو يعارض أي مفاوضات لإدراجه في حكومة الحرب - وهذا سيسمح له بتحقيق خططه".

وقال غالانت بعد ساعات من كشف موقع "واينت" أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، استخدم حق النقض ضد إدراج غالانت في قرارات الحرب إن "الثنائي غالانت ودرعي هما الجناح اليساري ومفهوم المحفل المحدود الحالي، وهما يقودان مفهوم الضم في الشمال والخلط في الجنوب، فيما يسعيان للتوصل إلى اتفاق غير شرعي وإنهاء الحرب".

وأضاف: "لهذا السبب يعارض الثنائي انضمامي إلى المنتدى المحدود لأن تصوري هو أنه يجب اتخاذ قرار في الجنوب والشمال، وإعادة المختطفين، ولكن ليس من خلال الاستسلام، بل من خلال الضغط العسكري والتصميم".

وقرر رئيس الائتلاف أوفير كاتس تأجيل طرح "القانون الحاخامي المخفف" المهم لدرعي، في ظل محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى تسوية مع بن غفير بشأن إدراجه في قائمة الائتلاف.

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