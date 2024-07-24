“حزب الله” ينشر مشاهد لقاعدة إسرائيلية التقطتها طائرة “الهدهد” المسيرة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن "المقاومة استطاعت إدخال المسيرة "الهدهد" دون أن يلحظها العدو الإسرائيلي وهو في ذروة الاستنفار بعد قصف ميناء الحديدة".



ونشر "حزب الله" لقطات جوية تظهر قاعدة رمات دافيد التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان. وتم تصوير اللقطات بطائرة بدون طيار من طراز "الهدهد" في حيفا ومرتفعات الجولان المحتل.

وحمل الفيديو الجديد الذي وصلت مدته إلى 8 دقائق عنوان: "حلقة خاصة – قاعدة رامات دافيد الجوية"، ويصور خزانات وقود للطائرات، ومقر السرب 109، ومنصة القبة الحديدية، ومستودعات الذخيرة، ومقر السرب 157، ومقر السرب 10.



وفي وقت سابق، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، "الحلقة الثانية" من "الهدهد"، والتي جاء فيها "مشاهد صورتها طائرات استطلاع تابعة له، لقواعد ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية، في الجولان السوري المحتل"، وذلك بعد نحو شهر من نشره "الحلقة الأولى"، والتي أظهرت "مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل، بينها مدينة حيفا".

جدير بالذكر أنه عقب نشر "الحلقة الأولى من "الهدهد"، أكد حسن نصر الله أن الحزب لديه ساعات طويلة عن تصوير حيفا وجوار حيفا وما قبل حيفا وما بعد ما بعد حيفا.