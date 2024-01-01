هآرتس: إسرائيل ستسمح لسكان غزة ممن هم بحاجة للعلاج للسفر إلى الإمارات عبر مطار رامون..

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، عن آلية جديدة لسفر مصابي قطاع غزة إلى الخارج.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إسرائيل ستسمح لسكان غزة ممن هم بحاجة للعلاج للسفر إلى الإمارات عبر مطار رامون في إيلات.

وأضافت أن كل رحلة ستكون مؤلفة من٢٥٠ شخصًا، مشيرة إلى أن أول رحلة ستنطلق الأسبوع المُقبل.

وكان معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة المنفذ الوحيد لخروج المرضى والطلبة الفلسطينيين بحسب قوائم مسبقة، قبل أن يغلق في 7 مايو الماضي، على خلفية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع الفلسطيني.