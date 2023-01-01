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ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة وقف اطلاق النار بغزة واهمية دور الأونروا

الأربعاء 24 يوليو 2024 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة وقف اطلاق النار بغزة واهمية دور الأونروا



لندن /وكالات/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، في لندن، اليوم، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وبحث الملك ورئيس الوزراء البريطاني خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، العلاقات الثنائية والمستجدات الخطيرة في المنطقة والأوضاع المتدهورة في غزة.

وشدد الملك على أهمية دور بريطانيا في حشد جهود جميع الأطراف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالقطاع، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لوقف الكارثة التي يعيشها الغزيون، لافتا إلى أن الأردن سيواصل التنسيق مع بريطانيا لمضاعفة المساعدات.

وثمن قرار الحكومة البريطانية الأخير باستئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الحيوي والإنساني، وفق تكليفها الأممي، تجاه ملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

وحذر العاهل الأردني من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد التأكيد على أن المنطقة ستبقى رهينة العنف وعدم الاستقرار ما لم يتم إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا دعم بريطانيا لحل الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني عمق العلاقات الأردنية البريطانية، وقال "يجمعنا تاريخ طويل ومشترك ولدينا فرصة للبناء على التعاون الاستثنائي بيننا".

ولفت إلى أهمية اللقاء، "لبحث العديد من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك".

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