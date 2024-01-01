نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم المتطرف “بن غفير”..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على غزة ويضم بن غفير بناء على طلب الأخير، بهدف تمرير قانون الحاخامات بالكنيست.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن “الحديث يجري عن إمكانية إنشاء مجلس استشاري لن يحل محل الهيئات القائمة”، مضيفة أن “إدارة الحرب يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الجيش وقادة الأجهزة الأمنية”.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، حيث ذكر مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها نتنياهو كلمته، حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس، خارج واشنطن.