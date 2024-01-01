"معاريف" ؛ : إسرائيل وافقت على أحد شروط حماس من اجل انجاز الصفقة..

القدس المحتلة/سما/

أبلغت إسرائيل مصر الليلة الماضية أن وفدا أمنيا سيصل إلى القاهرة اليوم (الأربعاء) لبحث عدة نقاط في الصفقة المتعلقة بالتبادل مع الجانب المصري.

وبحسب موقع معاريف أبلغت إسرائيل القاهرة بموافقتها على الشروط المتعلقة بمحور فيلادلفيا ورفح. ولم تحدد الصحيفة ماهية الشروط، لكنها أكدت أن حماس طالبت بتفكيك ما تم بناؤه في المنطقة باعتباره الجزء الأهم لاستكمال المفاوضات. كما أفادت الأنباء أن وفداً أمنياً مصرياً سيتوجه إلى الدوحة الخميس للمشاركة في اجتماعات التوصل إلى اتفاق ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

وقد أبلغت حماس مصر في وقت سابق أنها تنتظر وتتوقع وقفا كاملا للعمليات العسكرية داخل القطاع من أجل مواصلة المفاوضات.

كما طالبت بالإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني مقابل إبقاء ثلث المختطفين أحياء، كما اشترط دخول 600 شاحنة يوميا لمدة 42 يوما. كما طالبت حماس ببدء عمليات المساعدات وترميم البنية التحتية وإدخال الوقود والغاز. كما تطالب حماس بإعادة تشغيل معبر رفح دون تواجد إسرائيلي.

وفي اجتماع مع عائلات المختطفين قبل بضعة أيام في الفندق الذي يقيم فيه في واشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشاركين : "إن الظروف للتوصل إلى اتفاق أصبحت جاهزة.