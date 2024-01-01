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جنرال إسرائيلي: السنوار اكتسب مكانة عالمية وأصبح صلاح الدين

الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: السنوار اكتسب مكانة عالمية وأصبح صلاح الدين



القدس المحتلة/سما/

 وجه العميد  الإسرائيلي عوفر وينتر انتقادات حادة لطريقة إدارة الحرب على غزة، وحذر من تداعيات المكانة العالمية التي صار رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتمتع بها، حسب قوله.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" فحوى الانتقادات التي نشرها وينتر في مجلة للشؤون العسكرية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد منعه من المشاركة في مؤتمر يدعو إلى التوصل إلى مخرج من هذه الحرب.

ويعد وينتر من العسكريين المثيرين للجدل في إسرائيل، وقد تولى مناصب رفيعة في الجيش من بينها رئيس أركان المنطقة الوسطى وسكرتير وزير الجيش الاسرائيلي قبل أن يقرر رئيس الأركان هرتسي هاليفي إنهاء خدمته في الجيش في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لما نقلته "إسرائيل اليوم" فقد قال وينتر إن تشخيص المؤسسة الأمنية للأزمة الإستراتيجية التي تواجهها إسرائيل حاليا هو تشخيص خاطئ.

وأضاف أن طريقة إدارة الجيش للمعركة حتى الآن لم تخفق في حل الأزمة وحسب، بل أوصلت إسرائيل إلى وضع أسوأ بكثير مما كانت فيه وقت اندلاع الحرب.

ورأى وينتر أن السنوار أصبح يتمتع بمكانة عالمية باعتباره صلاح الدين (الأيوبي) لهذا العصر، لأن إسرائيل تتفاوض معه من أجل إعادة أسراها.

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