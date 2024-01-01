  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن وجه عباس الحقيقي ..إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»

الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن وجه عباس الحقيقي ..إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»



القدس المحتلة/سما/

انتقدت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حركة «فتح» الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع حركة «حماس» عن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس»: «وقعت (حماس) و(فتح) في الصين اتفاقاً للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب»، مضيفاً: «بدلاً من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من (حماس) ويكشف عن وجهه الحقيقي». وأكد الوزير: «هذا لن يحدث؛ لأن حكم (حماس) سيُسحق، وسينظر عباس إلى غزة من بُعد».

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حصول اتفاق بين 14 فصيلاً فلسطينياً لتشكيل «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» لإدارة غزة بعد الحرب.

يأتي هذا الاتفاق في خضم الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصاً لا يزال 116 منهم محتجزين في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 44 من هؤلاء قتلوا.

وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على الحركة الفلسطينية، وتشنّ منذ ذلك الحين حملة عسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، ووضعت القطاع وسكانه، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، على شفير المجاعة، وفق منظمات إنسانية دولية.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح “الرهائن” في غزة والظروف تتحسن

القادة الأمنيون يوافقون على مغادرة غزة خلال 6 أسابيع إذا تم التوصل إلى اتفاق ونتنياهو يصر على احتلال "فيلادلفيا"

المصالحة الفلسطينية: الاتفاق في الصين على ضم كافة الفصائل للمنظمة وتشكيل حكومة

تستمر عدة اسابيع..جيش الاحتلال يوسّع عمليته بخانيونس بمشاركة ألوية قتالية جديدة..

الحوثيون يوسّعون عملياتهم : موانئ جديدة في اسرائيل وتصعيد الهجمات في المتوسط والمحيط الهندي..

أنصار الله": الرد على هجمات إسرائيل لن يتأخر والأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وسنغير موازين القوى في المنطقة..

استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم فتاتان في عملية اغتيال اسرائيلية لمقاومين في مخيم طولكرم

الأخبار الرئيسية

هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى» لوقف إطلاق النار..

ملف “الأونروا “..توتر كبير بين الأردن وإسرائيل وخلافات مع “واشنطن” قد يدفع ” لخطوات تصعيدية ”

صحة غزة: 84 شهيدا خلال 24 ساعة و39090 منذ بدء العدوان..

نتنياهو: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح “الرهائن” في غزة والظروف تتحسن

الحوثيون يوسّعون عملياتهم : موانئ جديدة في اسرائيل وتصعيد الهجمات في المتوسط والمحيط الهندي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية