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الاحتلال يهدم منزلين وكراجاً في القدس والخليل

الثلاثاء 23 يوليو 2024 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين وكراجاً في القدس والخليل



القدس المحتلة / سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً وكراجاً وأجبرت مواطناً على هدم منزله في القدس والخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أجبرت المواطن خليل كباجة على هدم منزله في بلدة الطور شرق القدس، والمكون من طابقين وقيد الإنشاء، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.

كما وهدمت جرافات الاحتلال الكراج في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص، ولم تسمح لصاحبه بإفراغه من المعدات التي تتواجد فيه.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المواطن فادي محمد سليمان واعتدت على الأهالي بالضرب في مسافر يطا.

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