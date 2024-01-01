الاحتلال يهدم منزلين وكراجاً في القدس والخليل

القدس المحتلة / سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً وكراجاً وأجبرت مواطناً على هدم منزله في القدس والخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أجبرت المواطن خليل كباجة على هدم منزله في بلدة الطور شرق القدس، والمكون من طابقين وقيد الإنشاء، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.

كما وهدمت جرافات الاحتلال الكراج في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص، ولم تسمح لصاحبه بإفراغه من المعدات التي تتواجد فيه.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المواطن فادي محمد سليمان واعتدت على الأهالي بالضرب في مسافر يطا.