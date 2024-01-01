اصابة اسرائيلييْن اثنين بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

طولكرم/ سما/

- أصيب اسرائيليان اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم.

وقالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، إنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا في مكان تمركز القناصة وقوات الاحتلال في محور المربعة، مشيرة إلى استهدافها آليات الاحتلال في محور ذنابة.

وأكدت القناة 13 العبرية إصابة اسرائيليين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب "كيبوتس ميراف" شمال الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن" العبوة انفجرت قرب عمال كانوا يقومون بأعمال صيانة على خط التماس في المنطقة القريبة من كيبوتس ميراف. وأصيب الاثنان بشظايا وتم نقلهما إلى المستشفى."