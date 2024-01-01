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نيويورك تايمز : اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على الدخول في مفاوضات..

الثلاثاء 23 يوليو 2024 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز : اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على الدخول في مفاوضات..



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد تسعة أشهر من الصراع بين إسرائيل وحزب الله أصبح خطر نشوب حرب شاملة أعلى من أي وقت مضى، لكنها أشارت إلى أن الوسطاء بين الجانبين يأملون في أن توفر الهدنة في غزة حافزاً لانسحاب على طول الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.


ووفقاً لثلاثة مسؤولين غربيين مطلعين على مواقف الجانبين ومسؤول إسرائيلي، من شأن توقف الحرب في غزة، أن تنطلق مفاوضات بين إسرائيل وحزب الله من أجل التوصل إلى هدنة رسمية، تركز على انسحاب مقاتلي "الحزب" من أقصى المناطق الجنوبية في لبنان لصالح نشر المزيد من الجنود من الجيش.
وقال المسؤولون إن المحادثات ستركز أيضاً على كيفية ترسيم الأجزاء الغربية من الحدود بين البلدين.

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