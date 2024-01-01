لاهاي : 3 شكاوى جديدة ضد إسرائيل في الجنائیة الدولیة

لاهاي /وكالات/

أعلن وفد من المحامین تقديم 3 شكاوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یوم الأربعاء 24 یولیو/تموز 2024 ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ویترأسه وفد المحامين كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي.

وقال المتحدث باسم الفریق القانوني أمام الجنائیة الدولیة، د. عبد المجید مراري، في بيان إن الشكوى الأولى تتعلق بھجوم الثامن من یونیو/حزيران 2024 على مخیم النصیرات، والذي تسبب في استشهاد 270 فلسطينا لغرض إطلاق سراح 4 محتجزين وسیتقدم فریق الدفاع بشكوى نیابة عن خمسة عشرة ضحیة مباشرة للھجوم.

فیما الشكایة الثانیة تخص الدكتور عدنان البرش، جراح العظام الفلسطیني الشھیر، الذي ألقي القبض علیھ في 14 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي أثناء مزاولته لمھامه الطبیة والإنسانیة في مستشفى العودة وقد توفي في السجن جراء التعذیب وسوء المعاملة ولم یتم مواجھته بأیة تھمة ولا محاكمته في اطار قانوني سلیم، وسیتم التقدم بالشكوى نیابة عن أخیه والذي قام بتفویض الفریق القانوني.

اما الشكوى الثالثة مقدمة من الدكتور محمد أبو سالمیة، طبیب الأطفال ومدیر مستشفى الشفاء الذي تم القبض علیھ في 15 نوفمبر/تشرين الأول الماضي على أساس زائف تماما وغیر قانوني وذلك بتھمة وجود قاعدة عسكریة یحمیھا المستشفى.

ولقد تعرض الدكتور أبوسلمیة على الفور للتعذیب وسوء المعاملة في سجنین إسرائیلیین ولم یتم اتھامه ولا محاكمته ھو أیضا، وأُطلق سراحه مع 50 شخصا آخر في 1 یولیو/تموز من ھذه السنة.

ھذا وسیعقد فریق المحامین على ھامش ھذه الإجراءات القضائیة في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة اجتماع عمل مع قسم الضحایا التابع للمحكمة، وذلك لتنظیم الدفاع الجماعي والفردي عن العدد الكبیر جدا من الضحایا والذ ي تم حتى الآن تسجیل ملفات 756 فلسطینیا في غزة، ولا زالت القائمة طویلة.



أیضا تم نشر أول تقریر مفصل عن تأثیر الحرب على الصحة العقلیة من قبل برنامج الصحة العقلیة المجتمعیة في غزة (GCMHP)، وھو یحدد الآثار المدمرة لصدمات الحرب على جمیع سكان قطاع غزة حیث سیدرس الفریق مع قسم الضحایا سبل تبني الجنائیة الدولیة للحالات الصحیة المعقدة، وعلیه سیُنظم برامج عمل مشتركة حولھم مع قسم الضحایا