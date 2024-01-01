الحوثيون يوسّعون عملياتهم : موانئ جديدة في اسرائيل وتصعيد الهجمات في المتوسط والمحيط الهندي..

سما / وكالات /

وسّعت جماعة أنصار الله (الحوثية)، نطاق عملياتها بهدف وقف جميع إمدادات الاحتلال البحرية عبر رأس الرجاء الصالح، بالتوازي مع توسيع وتصعيد نشاطاتها في البحر المتوسط والمحيط الهندي. كما ستضم موانئ جديدة للاحتلال الإسرائيلي، كميناء أسدود وميناء عسقلان النفطي، إلى دائرة الاستهداف، بالإضافة إلى تكثيف الهجمات على ميناء حيفا.

وحسمت جماعة أنصار الله أمرها بخصوص نطاق العمليات ونوعية الأهداف في "المرحلة الخامسة"، التي ستنفذ على مستويات مشابهة لما حدث في "المرحلة الرابعة" وفق صحيفة الأخبار اللبنانية.

إلى جانب ذلك، وضع الحوثيون عدداً من محطات الطاقة التابعة لإسرائيل، مثل محطات كهرباء "أوروت رابين" و"روتنبرغ" و"أشكول" و"حيفا"، والعشرات من خزانات النفط الإسرائيلية كأهداف مشروعة.

وأشارت المعلومات إلى أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لميناء الحديدة وخزانات النفط فيه، دفع صنعاء إلى إدراج حقول الغاز الطبيعي "لفياثان" غرب حيفا، و"تمار"، و"شمن" في المتوسط، و"زوها" في البحر الميت، ضمن بنك الأهداف.