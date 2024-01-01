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تستمر عدة اسابيع..جيش الاحتلال يوسّع عمليته بخانيونس بمشاركة ألوية قتالية جديدة..

الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تستمر عدة اسابيع..جيش الاحتلال يوسّع عمليته بخانيونس بمشاركة ألوية قتالية جديدة..



غزة / سما /

قال جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، إنه وسّع عمليته في خانيونس بمشاركة 3 ألوية تحت قيادة الفرقة 98.

وقال جيش الاحتلال إنه من المتوقع أن تتوسع الغارات في الأيام المقبلة لتشمل المزيد من الألوية، وقد تكون الأكبر كجزء من المرحلة الثالثة من القتال، والتي من المتوقع أن تستمر لأسابيع.


وبدأت عملية برية متجددة في خان يونس بعد مناورة الفرقة 98 في المنطقة لنحو 4 أشهر وخروجها من خان يونس في إبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يقوم الجيش بجمع معلومات استخباراتية حول تجدد تواجد حماس في المنطقة ومحاولات استعادة قوتها العسكري.

وكان أمر جيش الاحتلال الاثنين، بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس قائلا إنه "سيعمل بقوة" ضد تجدد إطلاق القذائف الصاروخية من المنطقة التي صنفها منطقة إنسانية.

ونزح العشرات أمس في محاولة للنجاة في ظل القصف المتواصل وتوغل الدبابات.

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