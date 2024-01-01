استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة سعير

الخليل/سما/

استشهد شاب صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل,

واعلن الاطباء في مستشفى الميزان التخصصي فجر اليوم استشهاد جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقد اصيب الشهيد شلالدة خلال اقتحام قوات الاحتلا فجرا، لبلدة سعير، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب على مواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.