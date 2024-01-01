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طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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