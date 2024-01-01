استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم فتاتان في عملية اغتيال اسرائيلية لمقاومين في مخيم طولكرم

اعلنت مصادر محلية صباح اليوم الثلاثاء عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم فتاتان جراء قصف اسرائيلي لحي الحمام في مخيم طولكرم.

وقالت المصادر ان الشهداء الخمسة ارتقوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لحارة الحمام بمخيم طولكرم موضحة ان الشهداء هن ازكيهم نافع و أبو عبدو محمد بديع والفتاتين روزة جمعة سالم و بيان جمعة سالم.

وبحسب المصادر المحلية فقد منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم طولكرم وتطلق تجاههم النار.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمان الشهداء الذين ارتقوا في قصف مسيرة بحارة الحمام في مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم ونفذت عمليات دهم وتفتيش الى جانب اجراء عمليات تخريب في شوارع المخيم ومداخله.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أن الشاب (..) أصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 25 آلية عسكرية، منها عدد من الجرافات من النوع الثقيل اقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين، من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وأغلاق ازقة المخيم بها.

وأضافت أن العملية العسكرية تركزت في أحياء "قاقون، والبلاونة، وأبو الفول، والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي، والمدخل الغربي المحاذي للمقاطعة"، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، وسط اطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم، عرف من اصحابها حكم طالب، ولؤي وفادي صوان، وقامت بتفتيشها واخضاع اصحابها للاستجواب.

وتسببت أعمال التجريف الاسرائيلية داخل حارات المخيمالى انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الانترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وسبق اقتحام المخيم، اقتحام مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، ودفع مزيد من التعزيزات والجرافات العسكرية الى مختلف أحيائها، وتحديدا في الحي الشرقي وتدميرها لنصب الشهداء، وسحق عدد من مركبات المواطنين في المنطقة.

كما جرفت جرافات الاحتلال جانب من شارع نابلس بالقرب من الاشارة الضوئية المحاذي لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وشارع المقاطعة على مدخل المخيم الغربي، في الوقت الذي تمركزت فيه عدد من الآليات وجرافة عسكرية في الحي الجنوبي من المدينة، وشارع الحدادين، وشارع جامعة القدس المفتوحة.

وكان اصيب مساء امس الاثنين، شاب برصاص الاحتلال في الصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا لبيع الأسمدة الزراعية، بالقرب من مدخل المخيم، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.