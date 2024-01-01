منظمة التحرير: تصنيف الأونروا استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي

رام الله/سما/

اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، تصنيف إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، "استهتارًا" بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، داعية إلى الرد بدعم المنظمة "سياسيًا وماليًا".

جاء ذلك في منشور لأمين سر المنظمة حسين الشيخ على منصة "إكس"، تعقيبًا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية "منظمة إرهابية".

وقال الشيخ: إن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية".

وأكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يوميًا ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد الشيخ على أن "قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيًا وماليًا ومعنويًا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".