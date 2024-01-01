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الشاباك يعلن اعتقال خلية في اريحا خططت لخطف جنود

الإثنين 22 يوليو 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعلن اعتقال خلية في اريحا خططت لخطف جنود



القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الإثنين، أنه اعتقل شابين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بادعاء أنهما خططا لأسر جنود إسرائيليين وتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوات الحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان الشاباك أن المعتقين هما محمد تريك (19 عاما) وأمين قطاش (20 عاما) "بشبهة أنهما أقاما خلية لتنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

وحسب البيان، فإنه "تبين خلال التحقيق معهما في الشاباك أنهما أقاما خلية، واشتريا أسلحة، وجندا آخرين وخططا لتنفيذ عملية اختطاف إسرائيليين وإطلاق نر وعبوات متفجرة تجاه قوات الجيش الإسرائيلي"، وأنه "عثر على فتحة البئر بالقرب من منزل أحد أعضاء الخلية".

وتابع البيان أنه خلال التحقيق جرى تسليم سلاح من نوع "كارلو" وعبوة متفجرة، ودرع واقي، وأجهزة اتصال وزي عسكري.

وأضاف بيان الشاباك أن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عضوا آخر في الخلية.

وقدمت الأسبوع الماضي لوائح اتهام إلى المحكمة العسكرية، "نُسبت إليهم تهم أمنية خطيرة، بينها مخالفات الاستعداد لإطلاق نار باتجاه شخص، إعداد لاختطاف جماعي، عضوية وتأييد في تنظيم معاد".

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