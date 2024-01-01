  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري يتحدث عن سبب جديد لفشل اسرائيل بصد هجوم مسيرة "يافا " اليمنية

الإثنين 22 يوليو 2024 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يتحدث عن سبب جديد لفشل اسرائيل بصد هجوم مسيرة "يافا " اليمنية



القدس المحتلة / سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وقال موقع "I24" الإسرائيلي إنه اتضح أن مسار رحلة المسيرة بدأ ليلة الخميس بعد أن حلقت عبر البحر الأحمر شمالا، ثم اجتازت مصر، بعدها انعطفت شرقا قبالة سواحل تل أبيب.

وكشف الموقع عن أنه كانت هناك خمسون دقيقة كاملة من الممكن خلالها اعتراض المسيرة، لكن بسبب خطأ بشري لمراقبة الطيران، تحول الانتباه تجاه صاروخ كروز كان يتجه شرقا.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن نتنياهو أن كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا، مضيفا أن "الحوثيين جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني مثل حماس وحزب الله".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

الاحتلال يأمر بإخلاء جزء من خان يونس تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية كبرى..

الصفقة خلال أسبوعين..عشية زيارته إلى واشنطن.. نتنياهو يقرر إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة الخميس..

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

غالانت لنتنياهو: الفرصة محدودة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة من خلال العمليات العسكرية

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

سموتريتش: العقوبات الأمريكية "ضربة قاتلة"

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : مقتل أسيرين اسرائيليين متجزين لدى حماس بغزة

معهد اسرائيلي: اقتحام حماس بأكتوبر تمّ استنادًا لخطّة حزب الله وقوة الرضوان تخطط لغزو الجليل..

مجزرة خانيونس : عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة وسط وشرق المدينة ..

نتنياهو: سأبلغ الكونجرس باننا سنواصل الحرب حتى الانتصار على حماس ...

الصفقة خلال أسبوعين..عشية زيارته إلى واشنطن.. نتنياهو يقرر إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة الخميس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية