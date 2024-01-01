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مواطنون يحتجون على "سياسة التمييز في توزيع المياه" في بيت لحم

الإثنين 22 يوليو 2024 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يحتجون على "سياسة التمييز في توزيع المياه" في بيت لحم



بيت لحم/ سما/

 اعتصم مواطنون صباح اليوم الاثنين، أمام دائرة المياه في مدينة بيت لحم احتجاجا على "سياسة التمييز في توزيع المياه".

ورفض المدير التنفيذي في سلطة المياه والمجاري ببيت لحم أكرم نصار الحديث مع المعتصمين والتعقيب على تساؤلات المواطنين.

وقال المحامي فريد الأطرش أحد منظمي الاعتصام، إن هناك تحكما من قبل المتنفذين في دائره المياه بسياسة التوزيع.

وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق بآلية توزيع المياه، مشيرين الى أن الاحتجاجات ستستمر حتى انصاف جميع المناطق في توزيع عادل للمياه.

وأشار المحتجون الى أن هناك خطوات احتجاجية تصعيدية لاحقة.

ولا تزال العديد من مناطق محافظة بيت لحم تعاني من نقص واضح في كميات المياه، حيث تنقطع مياه الشرب عن الكثير من المناطق لفترات طويلة، وسط عدم وجود حلول لأزمة المياه.

وتفاقمت أزمة انقطاع المياه في المحافظة ما يزيد الاعباء المادية على كاهل المواطن، الذي يضطر الى إلى شراء صهاريج المياه شهريا لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

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