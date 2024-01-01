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الصفدي : استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة للأونروا جريمة حرب

الإثنين 22 يوليو 2024 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي : استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة للأونروا جريمة حرب



سما / وكالات /

 اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في غزة، جريمة حرب.

وقال الصفدي في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن غزة لم تعد مقبرة للأطفال فقط بل مقبرة للقانون الدولي ووصمة عار مخزية للنظام الدولي كله.

وأكد أهمية حماية الأونروا والوكالات الإنسانية والعاملين فيها، من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة أمس الأحد لمدينة غزة.

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