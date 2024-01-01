مجزرة خانيونس : عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة وسط وشرق المدينة ..

غزة / سما/

استشهد اكثر من ثلاثين مواطنا واصيب العشرات في سلسلة غارات جوية مدفعية استهدفت المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال انه نفذ ٦٣ غارة منذ ساعات الصباح.

ووصل الشهداء والجرحى من بلدة بني سهيلا والشيخ ناصر والقرارة وقيزان النجار وغيرها من المناطق إلى مشفى ناصر الذي دعا المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى.

وتزامن القصف مع طلب جيش الاحتلال من المواطنين مغادرة المناطق الشرقية نحو المواصي غرب خان يونس في إنذار هو الثاني خلال شهر واحد.

وفي نهاية مارس انهى جيش الاحتلال عملية برية استمرّت لأربعة أشهر في خان يونس دمر فيها معظم أحياء المدينة ليعود جيش الاحتلال لتنفيذ غارات مكثفة من جديد موقعا عشرات الشهداء والجرحى.