نتنياهو: سأبلغ الكونجرس باننا سنواصل الحرب حتى الانتصار على حماس ...

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل مغادرته متوجها إلى واشنطن هذا الصباح، إنه في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي "سأتوجه إلى أصدقائنا على جانبي السياج وأقول لهم إنه بغض النظر عمن سينتخب لقيادة الولايات المتحدة، فإن إسرائيل أهم حليف لها في الشرق الأوسط. حليف لا يمكن استبداله".

وسيلتقي نتنياهو في واشنطن بالرئيس جو بايدن الذي أعلن الليلة الماضية انسحابه من السباق الرئاسي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال نتنياهو: "أنا في الكونغرس للمرة الرابعة، في حين أن إسرائيل تقاتل على سبع جبهات وفي وقت يشوبه عدم اليقين السياسي في واشنطن".

وأضاف أنه وبايدن يعرفان بعضهما البعض منذ أكثر من 40 عاما. وقال رئيس الوزراء "ستكون هذه فرصة لشكره على الأشياء التي قام بها من أجل إسرائيل، سواء في الحرب أو خلال السنوات التي قضاها كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس". وبحسب نتنياهو، فإنه سيناقش مع بايدن "القضايا التي تهم بلدينا في الأشهر المقبلة، للتعاون في إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا، والتعاون في تحقيق النصر على حماس وطمأنة سكان الشمال وإسرائيل".

وقال أيضًا إنه "من الأهمية بمكان أن يعرف أعداؤنا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معًا - اليوم وغدًا ودائمًا."