  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل : القبض على المشتبه به بقتل لاعب مركز شباب بلاطة

الإثنين 22 يوليو 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : القبض على المشتبه به بقتل لاعب مركز شباب بلاطة



الخليل/سما/

قال مصدر امني فلسطيني ان جهاز الامن الوقائي في الخليل، تمكن فجر اليوم، من اعتقال المشتبه به الرئيسي بقتل لاعب مركز شباب بلاطة، سائد ابو سليم.

واضاف المصدر ان جهاز الامن الوقائي في الخليل، تمكن من خلال معلومات استخباراتية وبمهمة معقدة ، من اعتقاله بعد هروبه من تنفيذ عملية القتل الى بلدة بيت أمر شمال الخليل.

يشار الى ان المغدور سائد ابو سليم قد تعرض للقتل، بعد الاعتداء عليه بالضرب بواسطة هراوة، الاسبوع الماضي ما أدى لمقتله.

وأضاف المصدر، بانه سيتم تحويل المشتبه به الى جهات الاختصاص لاخذ المقتضى القانوني بحقه.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى..الاحتلال يأمر بإخلاء جزء من خان يونس تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية كبرى..

669d58cd4c59b728af47cdfe

غالانت لنتنياهو: الفرصة محدودة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة من خلال العمليات العسكرية

669d50f84c59b7275c687deb

بايدن يعلن رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الصفقة خلال أسبوعين..عشية زيارته إلى واشنطن.. نتنياهو يقرر إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة الخميس..

20240721080802

تقديرات إسرائيلية: قرار العدل الدولية يشجع على إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية