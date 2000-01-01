الخليل : القبض على المشتبه به بقتل لاعب مركز شباب بلاطة

الخليل/سما/

قال مصدر امني فلسطيني ان جهاز الامن الوقائي في الخليل، تمكن فجر اليوم، من اعتقال المشتبه به الرئيسي بقتل لاعب مركز شباب بلاطة، سائد ابو سليم.

واضاف المصدر ان جهاز الامن الوقائي في الخليل، تمكن من خلال معلومات استخباراتية وبمهمة معقدة ، من اعتقاله بعد هروبه من تنفيذ عملية القتل الى بلدة بيت أمر شمال الخليل.

يشار الى ان المغدور سائد ابو سليم قد تعرض للقتل، بعد الاعتداء عليه بالضرب بواسطة هراوة، الاسبوع الماضي ما أدى لمقتله.

وأضاف المصدر، بانه سيتم تحويل المشتبه به الى جهات الاختصاص لاخذ المقتضى القانوني بحقه.