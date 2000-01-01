تقرير استخباري: الحوثيون يمتلكون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر

وكالات - سما-

حصل الحوثيون اليمنيون على دعم من الحرس الثوري الإيراني. ومن الواضح أن قوتهم زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد جهزوا أنفسهم بوسائل حربية متقدمة بشكل خاص، مثل الصواريخ القادرة على ضرب أهداف في إسرائيل.

ومع مرور السنوات، حسب التلفزيون الاسرائيلي اعتاد الحوثيون على تلقي العديد من الأسلحة ووسائل الحرب من إيران، فضلاً عن الصواريخ الباليستية المطورة. ومن الواضح أنهم أنشأوا في السنوات الأخيرة خط إنتاج محلي للصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة على الأراضي اليمنية.

ويشير مركز المعلومات الاستخباراتية والإرهاب المسمى باسم اللواء مئير عميت إلى أن الحوثيين يمتلكون صواريخ باليستية من نوع "قدس 2" و"قدس 3"، وهي فعالة بمدى يتراوح بين 2000 - 1300 كيلومتر - ويمكنها إصابة أهداف بشكل فعال في إسرائيل، وتبعد عن اليمن أكثر من 1500 كيلومتر.

كما يمتلك الحوثيون ترسانة كبيرة من الطائرات بدون طيار التي قد تكون فعالة على مدى دولة إسرائيل، مثل طائرة صمود 3 التي يصل مداها إلى 2000-1500 كيلومتر على مدى يزيد عن 2000 كيلومتر، كما يصل مدى طائرة الواعد بدون طيار إلى 2200-2000 كيلومتر.