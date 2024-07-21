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غالانت لنتنياهو: الفرصة محدودة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة من خلال العمليات العسكرية

الأحد 21 يوليو 2024 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت لنتنياهو: الفرصة محدودة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة من خلال العمليات العسكرية



القدس المحتلة/سما/

هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يولآف غالانت اليوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف محادثات إعادة الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن غالانت" هنأ" نتنياهو على قرار إرسال فريق التفاوض لاستئناف المحادثات من أجل الإفراج عن الأسرى الأسرائيليين لدى حماس. 

وأضاف غالانت في رسالته لنتنياهو " حظا سعيدا يا رئيس الوزراء في رحلتك المهمة إلى الولايات المتحدة.. حليفتنا الرئيسية".

وأضاف الوزير غالانت أنه "في ظل الإنجازات العملياتية التي حققتها الحرب، هناك فرصة محدودة  لإطلاق سراح المختطفين.. فإن المؤسسة الأمنية بأكملها تدعمكم في مهمة التوصل إلى اتفاق".

جاء ذلك عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفدا يكلف بالتفاوض مع حركة "حماس"، للتوصل إلى اتفاق بخصوص الأسرى يوم الخميس، دون تحديد وجهة الوفد.


وأضاف المكتب في بيان أن نتنياهو عقد اجتماعا اليوم مع الوفد وكبار قادة الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد، إن هناك تقدما ملموسا نحو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وأضاف كوهين في حديث لـ "إذاعة كان" الإسرائيلية: "نحن الآن في أسبوعين مصيريين وحاسمين".

وفي الوقت ذاته، يطالب عشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بالتوقيع على صفقة لإعادة ذويهم قبل رحلته المرتقبة إلى واشنطن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا أمس في مدن عدة من بينها تل أبيب وحيفا وقيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، كما تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول صفقة تبادل الأسرى.

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