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ترامب معلقا على انسحاب بايدن: المحتال جو بايدن لم يكن مؤهلا للترشح للرئاسة

الأحد 21 يوليو 2024 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب معلقا على انسحاب بايدن: المحتال جو بايدن لم يكن مؤهلا للترشح للرئاسة



واشنطن/سما/

علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في منشور على موقع "Truth Social" يوم الأحد، على انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة.


وقال الرئيس الأمريكي السابق في منشوره: "المحتال جو بايدن لم يكن مؤهلا للترشح للرئاسة ومن المؤكد أنه غير مناسب للخدمة.. ولم يكن كذلك أبدا!".

وأضاف ترامب: "لم يصل (بايدن) إلى منصب الرئيس إلا بالكذب والأخبار الكاذبة وعدم الخروج من قبو منزله.. كل من حوله بما في ذلك طبيبه ووسائل الإعلام، كانوا يعلمون أنه غير قادر على أن يكون رئيسا، ولم يكن كذلك".

وتابع قائلا: "والآن، انظروا إلى ما فعله ببلدنا، مع ملايين الأشخاص الذين يأتون عبر حدودنا دون رادع أو فحص، والعديد منهم من السجون ومختلون عقليا، بالإضافة أعداد قياسية من الإرهابيين".

وأردف المرشح الجمهوري بالقول: "سوف نعاني كثيرا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".


وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.

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وقال بايدن في بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة "X": "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون رئيسكم.. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وذكر أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.

هذا، وأعلن بايدن المنسحب من سباق الرئاسة، دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن. 

وأثار أداءه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة "CNN" وظهوره بشكل غير متكافئ أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، مخاوف الناخبين لاسيما بشأن تقدمه في السن (81 عاما).

وكانت شبكة "ABC News" قد ذكرت نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن بايدن أمر بإجراء استطلاع للرأي العام حول فرص هاريس، في حال دخولها السباق الرئاسي بدلا منه.

كما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هاريس تعتبر المرشحة الأكثر ترجيحا لخلافة بايدن إذا انسحب من السباق الانتخابي.

ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "إيكونوميست" وشركة "يوغوف" والتي صدرت في 11 يوليو الجاري، يعتقد حوالي 73% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن هاريس يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. 

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