بايدن يعلن رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن/سما/

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن في المنشور “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.

رئيس مجلس النواب: على بايدن الاستقالة “فورا”

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة “فورا”، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

وجاء في بيان لجونسون “إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا”.

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يشيد ببايدن معتبرا انه “وطني عظيم”

من جهته، أشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأحد بالرئيس جو بايدن ووصفه بانه “وطني عظيم” بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال “من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول”، مضيفا “جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم”.

بايدن يؤيد نائبته كامالا هاريس لتحل حله في السباق الرئاسي

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة للانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر. وكتب في منشور على حسابه الشخصي على “إكس” اليوم الأحد: “زملائي الديمقراطيين ، قررت عدم قبول الترشيح وتركيز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

وأضاف: “كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس. وكان أفضل قرار اتخذته. اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون .. حان الوقت للالتقاء وهزيمة ترامب. دعونا نفعل هذا”. يشار إلى أن هاريس / 59 عاما / هي أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة ، وكذلك أول امرأة سمراء شخص من أصل جنوب آسيوي. وقبل أن تصبح نائبة بايدن، كانت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمدعي العام للولاية.ة

بيل وهيلاري كلينتون يشيدان ببايدن ويعلنان دعمهما لترشيح كامالا هاريس

من جهتما تمت، أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على “مسيرة الخدمة الاستثنائية” لبايدن وقالا إنهما “يتشرفان” بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديموقراطية “وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها”. وأضافا “لا شيء جعلنا أكثر قلقا على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ثانية لترامب. لقد وعد بأن يكون ديكتاتورا من اليوم الأول”.