ليبرمان : يجب تدمير ميناء الحديدة “بشكلٍ كامل” والفشل الاستخباري ضدّ “حزب الله” وسوريا أكبر من 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الأحد، إلى تدمير ميناء الحُديدة غربي اليمن “بشكل كامل”، معتبرا أن الهجوم الذي نفذته جماعة “أنصار الله” الجمعة ألحق “أضرارا هائلة” باقتصاد إسرائيل.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، هنّأ ليبرمان القوات الجوية على ما سماه “الهجوم الناجح” في الحديدة باليمن، مستدركا: “لكن يجب ألا نكتفي بضربة واحدة”.

وأضاف: “يجب أن ندمر ميناء الحديدة بشكل كامل”، مدعيا أنه “البوابة الرئيسية لتوريد الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين”.

وتابع ليبرمان الذي سبق وشغل مناصب وزارية بينها الدفاع والمالية والذي لا يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي حاليا، إن “الحوثيين ألحقوا أضرارا اقتصادية هائلة بإسرائيل، ويجب ألا نكتفي بضربة واحدة، ويجب أن يدفعوا ثمنا اقتصاديا”.

ومن جهة اخرى صرح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل بيتنو”، السبت، بأن حالة الفشل الاستخباري ضد “حزب الله” ولبنان وسوريا، في الوقت الراهن، أكبر بكثير مما كان في 7 أكتوبر الماضي.

ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس”، اليوم الأحد، حذر من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو، من أن بلاده تمر بحالة من الفشل الاستخباري، وكأن إسرائيل ما تزال تعيش في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها حركة “حماس” في السابع من الشهر نفسه.

وشدد أفيغدور ليبرمان على أن هناك إخفاقات خطيرة سواء من جهاز الموساد أو وحدة الاستخبارات 8200، مؤكدا أن يعتزم تقديم هذا التحذير قريبا لنتنياهو وحكومته.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مصدر أمني إسرائيلي بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع اليمنيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر أن “بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن”.

وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.

في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن “المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن”.

وادعى أفيخاي أن “الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة”.

وتوعدت جماعة “أنصار الله” بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ومساء السبت، تبنّى الجيش الإسرائيلي، شن غارات على أهداف بمدينة الحديدة، بدعوى تبعيتها لجماعة “أنصار الله”.

وقال في بيان: “جاءت الغارات ردا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة”.

ويعدّ هذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الجماعة في الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة شنته الجماعة على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.