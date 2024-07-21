  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعلن الانسحاب من السباق الرئاسي ويعلن تأييده لترشيح هاريس للرئاسة وترامب يعتبر ان هزيمتها أسهل

الأحد 21 يوليو 2024 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلن الانسحاب من السباق الرئاسي ويعلن تأييده لترشيح هاريس للرئاسة وترامب يعتبر ان هزيمتها أسهل



واشنطن / وكالات /

اب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأضاف بايدن في المنشور “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.
ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته كاملا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.
كما أعلن بايدن الأحد أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق.
وقال بايدن عبر منصة إكس “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام”.

ومن جهته قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.
وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.
وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.
وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته “الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه”.
الى ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة “فورا”، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.
وجاء في بيان لجونسون “إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا”.
كما أشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأحد بالرئيس جو بايدن ووصفه بانه “وطني عظيم” بعد إعلان انسحابه من السباق الى البيت الأبيض.
وقال “من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول”، مضيفا “جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم”.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

الأخبار الرئيسية

الصفقة خلال أسبوعين..عشية زيارته إلى واشنطن.. نتنياهو يقرر إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة الخميس..

20240721080802

تقديرات إسرائيلية: قرار العدل الدولية يشجع على إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

photo_2024-07-21_16-38-57

غالانت يهدد بتوسيع الهجمات الجوية التي ينفذها الاحتلال في الضفة

20240720185648afpp-afp_364n4pc.h-730x438 (1)

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية