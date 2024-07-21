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الأونروا: أطفال غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم

الأحد 21 يوليو 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أطفال غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الأحد، إن “أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم”.

وأشارت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، إلى أن “فرقها في غزة، رغم التحديات المستمرة، تواصل تقديم دعم الصحة العقلية لأطفال غزة الذين يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم”.

وأضافت الوكالة الأممية: “زملاؤنا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ينظمون اليوم أنشطة للأطفال غير المصحوبين بذويهم للسماح لهم باللعب مجدداً”.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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