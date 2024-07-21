تركيا: كاتس يحاول إخفاء جرائم "إسرائيل" بالأكاذيب والافتراءات

أنقرة/سما/

قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “يحاول إخفاء جرائم بلاده بحق الفلسطينيين بإطلاق سلسلة من الأكاذيب والافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك في بيان للوزارة، الأحد، ردأ على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي حمل جملة من الأكاذيب والافتراءات وتوجيه إهانات بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان أنّ “الأنشطة الدعائية القذرة والمحاولات لشن حرب نفسية التي تقوم بها إسرائيل وتستهدف بها تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان لن تحقق أي نتائج”.

وجاء في البيان: “أعضاء حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذين قتلوا ما يقارب 40 ألف فلسطيني في غزة وأرادوا إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيمثلون أمام المحاكم الدولية وسيحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها”.

وجددت الوزارة في بيانها أنّ “تركيا ستواصل قول الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بعدالة وسلام”.