  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف إيلات بالطيران المسير

الأحد 21 يوليو 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف إيلات بالطيران المسير



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" فجر اليوم الأحد بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها بوتيرة متصاعدة.


وذكرت المقاومة في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 21 - 07 - 2024، هدفا حيويا في أم الرشراش في (إيلات) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".


وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة وفق قرارٍ إسرائيلي

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

الأخبار الرئيسية

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

photo_2024-07-21_16-38-57

غالانت يسمح باستخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية للقضاء على المسلحين

20240720185648afpp-afp_364n4pc.h-730x438 (1)

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

6-53-730x438

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

20240721085018afpp-afp_364n6uu.h-730x438

دراسة إسرائيلية: الغارة على الحديدة رسالة من تل أبيب للدول العربية والغربية قبل أن تكون لإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية