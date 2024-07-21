اليمن: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة إلى 6 شهداء و83 جريحاً

صنعاء/سما/

أفادت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اليمن مساء أمس إلى 6 شهداء و3 مفقودين و83 جريحاً معظم إصابتهم بليغة بحروق شديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه "حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي".

وصباح اليوم، نفّذت القوة الصاروخية اليمنية عملية عسكرية ضربت أهدافاً مُهمّة في منطقة أم الرشراش (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي عملية ثانية مشتركة، استهدفت القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، في القوات المسلحة اليمنية، سفينة "Pumba" الأميركية في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدّى إلى إصابة السفينة بشكلٍ مباشر.

يأتي ذلك بعد ما شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على اليمن، أمس السبت، استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي البلاد.