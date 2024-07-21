  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليمن: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة إلى 6 شهداء و83 جريحاً

الأحد 21 يوليو 2024 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة إلى 6 شهداء و83 جريحاً



صنعاء/سما/

أفادت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اليمن مساء أمس إلى 6 شهداء و3 مفقودين و83 جريحاً معظم إصابتهم بليغة بحروق شديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه "حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي".

وصباح اليوم، نفّذت القوة الصاروخية اليمنية عملية عسكرية ضربت أهدافاً مُهمّة في منطقة أم الرشراش (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي عملية ثانية مشتركة، استهدفت القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، في القوات المسلحة اليمنية، سفينة "Pumba" الأميركية في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدّى إلى إصابة السفينة بشكلٍ مباشر.

يأتي ذلك بعد ما شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على اليمن، أمس السبت، استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة، غربي البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة وفق قرارٍ إسرائيلي

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

الأخبار الرئيسية

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

photo_2024-07-21_16-38-57

غالانت يسمح باستخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية للقضاء على المسلحين

20240720185648afpp-afp_364n4pc.h-730x438 (1)

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

6-53-730x438

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

20240721085018afpp-afp_364n6uu.h-730x438

دراسة إسرائيلية: الغارة على الحديدة رسالة من تل أبيب للدول العربية والغربية قبل أن تكون لإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية