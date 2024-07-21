  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جيش" الاحتلال يقرّ بإصابة 8 عسكريين.. 6 منهم في معارك غزة

الأحد 21 يوليو 2024 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيش" الاحتلال يقرّ بإصابة 8 عسكريين.. 6 منهم في معارك غزة



القدس المحتلة/سما/

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 منهم في معارك قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

ويُجبَر "جيش" الاحتلال على الاعتراف بحجم بعض الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفذ المقاومة عملياتها وتوثّقها عبر مشاهد تُظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة وفق قرارٍ إسرائيلي

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

الأخبار الرئيسية

تصورات عبرية حول الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي على اليمن

photo_2024-07-21_16-38-57

غالانت يسمح باستخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية للقضاء على المسلحين

20240720185648afpp-afp_364n4pc.h-730x438 (1)

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

6-53-730x438

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

20240721085018afpp-afp_364n6uu.h-730x438

دراسة إسرائيلية: الغارة على الحديدة رسالة من تل أبيب للدول العربية والغربية قبل أن تكون لإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية