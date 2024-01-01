وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعم بلاده لأمن "إسرائيل"

واشنطن/سما/

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي في اليمن، ردا على الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب.

وتحدث أوستن، وغالانت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، وأصابت مبنى بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب، الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وكذلك الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة الحديدة اليمنية.

ووفقا لبيان البنتاغون، أبدى أوستن تفهمه لضربة الاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت، وفقا للبيان، بعد أشهر من الهجمات الحوثية على الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع أهالي غزة .



وأكد أوستن مجددا الالتزام الأمريكي بأمن الاحتلال الإسرائيلي وحقها في الدفاع عن نفسها، معربا عن تعازيه في مقتل المستوطن حسب ما ورد في بيان وزارة الدفاع الأميركية.

وقال أوستن في البيان إنه "على رغم أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا في تل أبيب فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأمريكيين".

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن، مما خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى، ونفذ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 20 طائرة من طراز "إف 35".



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات طيلة الأشهر الأخيرة".

ومن ناحية أخرى كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السعودية أُبلغت مسبقا بالهجوم على الحديدة اليمنية، وأن الطائرات عبرت أجواءها وصولا إلى قصف الأهداف.

وأكدت الإذاعة الرسمية الأحد، على لسان مراسلها للشؤون العسكرية، دورون كادوش أن "الطائرات الإسرائيلية المقاتلة مرت عبر المجال الجوي السعودي في جزء كبير من مسار رحلتها في طريقها إلى اليمن".