محاولات إخماد الحريق مستمرة في ميناء الحديدة بعد الضربات الإسرائيلية

صنعاء/سما/

يواصل عناصر الإطفاء الأحد محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه جماعة الحوثي، بعد بضع ساعات من ضربات إسرائيلية تسببت باندلاع حريق هائل وأسفرت عن ستة قتلى، بحسب الحوثيين.

والضربات التي استهدفت السبت هذا الميناء الاستراتيجي في غرب اليمن والذي يشكل نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية، هي الأولى التي تتبناها إسرائيل في هذا البلد الذي يبعد عنها حوالي 1800 كلم.

وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الأحد بـ”رد هائل على العدوان” الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث أن الحوثيين أطلقوا صواريخ بالستية في اتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد بأنه اعترض صاروخا آتيا من اليمن و”كان يقترب من إسرائيل”.

وكانت مقاتلات إسرائيلية أغارت السبت على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية غداة تبنّي المسلحين اليمنيين المدعومين من إيران هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.

قالت مصادر طبية في اليمن الأحد إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 80 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية على الحديدة السبت.

وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت السبت بعمليات أخرى ضد الحوثيين “إذا تجرأوا على مهاجمتنا”.

والأحد، غطت سحابة كثيفة من الدخان الأسود أجواء الحديدة، وقال موظف في الميناء لم يشأ كشف هويته إن الحريق يتواصل في مستودعات الوقود ومحطة إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن احتواء الحريق يتطلب أياما عدة، الأمر الذي أكده أيضا الخبراء في شؤون اليمن كون فرق الإطفاء تفتقر إلى المعدات اللازمة.

وأورد محمد الباشا، كبير محللي الشرق الأوسط في مجموعة “نافانتي” الأمريكية أن الحريق قد يمتد إلى منشآت تخزين المواد الغذائية.

وكتب نيكولاس برومفيلد الخبير في اليمن على منصة إكس أن الهجوم “قد تكون له تداعيات إنسانية كارثية على ملايين اليمنيين”.

ونددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في حربها التي تخوضها ضد الحوثيين منذ 2014، بالضربات الإسرائيلية، محملة الدولة العبرية مسؤولية “تعميق الأزمة الإنسانية”.

وحذرت الحوثيين من “استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية، خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة”.

(أ ف ب)