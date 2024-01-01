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64 شهيدا في 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 21 يوليو 2024 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
64 شهيدا في 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة/سما/

علنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و983 شهيدا و89 ألفا و727 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و105 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و983 شهيدا و89 ألفا و727 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

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