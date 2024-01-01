الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين جراء سقوط مسيرة لـ"حزب الله" في الجولان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إصابة جنديين في صفوفه، جراء سقوط طائراة مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه الجولان.

"محاولة اختباء الجندي وانفجار الصاروخ".."حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف دبابة إسرائيلية (فيديو)

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانات عدة حول عملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "ردا على اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة صفد البطيخ، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب ‌‏من المسيرات الانقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة وحققت إصابات ‏مُؤكدة".‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:19 من اليوم السبت موقع زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "ردا على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخل مجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول النيران ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".