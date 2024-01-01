  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تنتقد رأي محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

الأحد 21 يوليو 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تنتقد رأي محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية



واشنطن/سما/

انتقدت الولايات المتحدة يوم السبت الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "رأي محكمة العدل سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".


وأضاف المتحدث "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي قائلا: "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

وقد أكدت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.

وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.


وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.

وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وذكرت أيضا أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن (فيديو)

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة وفق قرارٍ إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

20240720185648afpp-afp_364n4pc.h-730x438 (1)

مخاوف من خطة مراوغة لنتنياهو قبل لقاء بايدن وسط تهديدات من نواب الليكود

6-53-730x438

صحيفة بريطانية: "إسرائيل" تغير الواقع في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتحضر لبقاء دائم هناك

20240721085018afpp-afp_364n6uu.h-730x438

دراسة إسرائيلية: الغارة على الحديدة رسالة من تل أبيب للدول العربية والغربية قبل أن تكون لإيران

669c3d7142360409643dc83f

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على اليمن

669cd8064236040ce637b9e2

توقف ميناء إيلات وتسريح المئات من عماله على خلفية المواجهة مع الحوثيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية