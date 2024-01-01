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الخارجية المصرية: نتابع بقلق الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة اليمنية

الأحد 21 يوليو 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية: نتابع بقلق الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة اليمنية



القاهرة/سما/

ذكرت وزارة الخارجية المصرية السبت أن مصر تتابع بقلق بالغ الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة فى اليمن.


وحذرت الخارجية المصرية في بيان رسمي من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة.

وجاء في بيان الوزارة أن مصر تتابع بقلق "العملية العسكرية الإسرائيلية" على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات.

 وشددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرة من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة  إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار.

ودعت مصر كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة، وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسئولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.

وذكرت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل شنت غارات على مدينة الحديدة اليمنية.

وأشارت قناة "اليمن" الفضائية  أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تهديدات بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهدافها منشأة مدنية"، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

وأكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد تعهد أمس الجمعة بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة.

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