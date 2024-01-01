مسؤول إسرائيلي: أخطرنا حلفاءنا بالغارات على اليمن قبل تنفيذها

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي اليوم السبت بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت حلفاءها قبل تنفيذ الغارة الجوية " في اليمن اليوم



وادعى المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في حديثه للوكالة إن الغارات الإسرائيلية على اليمن السبت استهدفت "مواقع عسكرية تابعة للحوثيين".



ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل، لكنه ذكر أن بعض الأهدها بنية تحتية للطاقة.

وذكرت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل شنت غارات على مدينة الحديدة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء السبت بسماع دوي سلسلة انفجارات كبيرة ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

فيما أشارت قناة "اليمن" الفضائية إلى أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهدافها منشأة مدنية"، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

وأكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تهديدات بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد تعهد أمس الجمعة بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة.