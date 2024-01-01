قيادي في "أنصار الله": الرد قادم وموجع ومؤلم وستكون خياراتكم إما الهجرة أو الملاجئ

صنعاء/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، علي القحوم، أن ردا موجعا ومؤلما قادما على إسرائيل بعد الغارات التي شنتها على ميناء الحديدة.



وقال القحوم في بيان فجر اليوم الأحد"نقول للصهاينة لا تفرحوا كثيرا فرد اليمن قادم وموجع ومؤلم، ولن تفلتوا من العقاب وستندمون وتندبون، وتتعالى أصواتكم.. وستكون خياراتكم، إما الهجرة والعودة من حيث أتيتم أو البقاء في الملاجئ، فلن تنفعكم الحماية الأمريكية والبريطانية واليد التي تنتهك سيادة اليمن وتعتدي على مقدراته وشعبه ستقطع".

وأضاف "على الصهاينة الإدراك أن اليمن الكبير ليس كغيره، بل هو كاسر الأعداء ومغرق الإمبراطوريات ومشاريع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي البريطاني الأمريكي في المنطقة، وبه ستسقط القطبية الواحدة وتزول إسرائيل باذن الله.. والقادم أعظم وعلى الباغي تدور الدوائر والآتي مليئ بالمفاجئات".



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" أن "المعركة طويلة وعلى الصهاينة دفع الثمن باهظا، وتحمل الضربات وهي قائمة.. واليد على الزناد.. واليمن ليس في قاموسها التغاضي والوقوف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان إجرامي، بل هو حاضر في الميدان وفعله العسكري مؤلم ومشهود ومؤثر واستراتيجي. وبنك الأهداف سيكون واسعا شاملا للجغرافيا الفلسطينيةالمحتلة".

وقال "هنا نؤكد أن الفعل بالفعل المماثل، وهي معادلة ثابته في قواعد الاشتباك، وبها سيتوسع الصراع ونتائجه على الأعداء وخيمة، وفعله مشهود وعملياته العسكرية والاستراتيجية مؤلمة ومؤثرة وفاعلة، وستكون زلزالا على المعتدين وبها ستزول إسرائيل ورده حتمي وقوي وقاصم ولن يتأخر والمفاجئات كثيرة".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قد أعلن عقب الغارات أن الرد على العدوان الإسرائيلي سيشمل "الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الهجمات التي شنتها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب وسندافع عن أنفسنا على كل جبهة.