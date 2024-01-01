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غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة

الأحد 21 يوليو 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة



القدس المحتلة/سما/

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على الحديدة غرب اليمن ودعا الأطراف إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية.


وجاء في بيان صادر: "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية نفذت في وقت سابق اليوم في ميناء الحديدة وحوله في اليمن".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا إلى ضبط النفس.

ودعا غوتيريش إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق أضرارا بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو نفذ عملية "اليد الطويلة" لضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن (منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة) ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة فجر الجمعة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون، حيث أسفر (الهجوم) عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".

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