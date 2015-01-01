نتنياهو سيتوجه غدا إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن

القدس المحتلة/سما/

أعلن ديوان الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الاثنين، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 يوليو.

وأضاف الديوان في بيانه: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء، وبالتالي، سيتوجه رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة صباح الغد".

ووفقا لصحيفة The Times of Israel، سيعقد اللقاء بين بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، سيستضيف بايدن، نتنياهو في واشنطن للمرة الأولى منذ عودة الأخير إلى منصب رئيس وزراء إسرائيل نهاية عام 2022.

يوم الجمعة الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الجمعة إنه اطلع على النقاط الرئيسية في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونتوقع ألا يكون مثل خطاب ألقاه عام 2015.

وفي أوائل يونيو، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتحدث في اجتماع مشترك بمجلسي الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو.