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كاتس: إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان

الأحد 21 يوليو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها فورا، مشددا على أهمية العمل الإسرائيلي ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تدعمها ايران.


وقال كاتس في منشور عبر منصة "X": "نتواصل مع مع الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم للتأكيد على أهمية وضرورة العمل الإسرائيلي ضد الحوثيين في اليمن، ولتسليط الضوء على مسؤولية إيران المباشرة عن عدوان جماعة الحوثي الإرهابية ضد إسرائيل وطرق الشحن الدولية. إن إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان".


وقال كاتس في تغريدة سابقة : "إن بلاده وجهت ضربة قاسية للمنظمة الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، وسنضرب كل من يضربنا.. تدعم إيران وتدرب وتموّل جماعة "أنصار الله" اليمنية الإرهابية، كجزء من شبكتها الإقليمية من المنظمات الإرهابية، التي تهدف إلى مهاجمة إسرائيل، وهذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لتعظيم العقوبات على إيران - فبتوجيهاتها تلحق جماعة "أنصار الله" اليمنية أضرارا بالغة بحرية البحار وطرق التجارة، إن إيران هي رأس الأفعى ويجب إيقافها الآن".


وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة بدون طيار استهدفت تل أبيب يوم الجمعة.

وصرح مسؤولان إقليميان بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.

جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة بعيدة المدى أصابت مدينة تل أبيب الساحلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.

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