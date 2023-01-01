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11 شهيدا في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد 21 يوليو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 11 مواطنا، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسطا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثمان شهيدة، وإصابتين، إثر قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف استهدف مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


وقالت مصادر طبية إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس السبت، ارتفع إلى أكثر من 60 شهيدا.

وفي وقت سابق استشهد 11 شخصا بينهم الصحفي معتصم غراب، فيما أصيب آخرون إثر قصف منزلين بمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منشأة تجارية تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، قالت "سرايا القدس" كتيبة طوباس في بيان لها: "أوقعنا قوات الاحتلال المقتحمة في كمين مركب في محور الواد، حيث فجرنا عبوة كبيرة في جيب عسكري وتم إعطابه، ثم استهدفنا قوات الإسناد بالرصاص محققين إصابات مباشرة".

وقالت "كتائب القسام" في بيان آخر: "تمكن مجاهدونا مساء أمس السبت من استهداف طائرة مروحية صهيونية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" أثناء إطلاقها النار على المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

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