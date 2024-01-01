سموتريتش على العقوبات الأمريكية ضده: قرار مؤسف وضربة قاتلة لسيادة إسرائيل..

القدس المحتلة/سما/

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده على خلفية توسيع النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بـ”الضربة القاتلة للسيادة الإسرائيلية”.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة “السابعة العبرية” عن سموتريتش رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب “أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية”.

وقال سموتريتش: “على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم (في إشارة للولايات المتحدة)”.

وأضاف: “على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات”، دون مزيد من التوضيح.

وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو “تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر”.

وأردف: “أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك”، وهي تصريحات يتحدى بها أي قرارات أمريكية بشأن فرض عقوبات عليه.

وفي السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبينا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية “هي مجرد ظل عابر وغبار”.

وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأمريكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبينا أن “سيتم توضيح الأمور (للجانب الأمريكي) بشكل لا لبس فيه”.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الأحد.