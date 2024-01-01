  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يبدأ بتطعيم جنوده ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس بغزة

الأحد 21 يوليو 2024 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ بتطعيم جنوده ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس بغزة



القدس المحتلة/سما/

في أعقاب التقارير عن وجود فيروس شلل الأطفال في عينات الصرف الصحي في قطاع غزة، أجرى الجيش الإسرائيلي اختبارات عينات إضافية في المناطق التي تم اكتشاف الفيروس فيها وتقرر بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم الجنود ضد الفيروس".

وبحسب قوله، فإن "الجيش بدأ عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع قوات المناورة النظامية والاحتياطية، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي في إطار تجديد قوات الجيش الاسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، يعمل الجيش الإسرائيلي على إدخال التطعيمات لسكان قطاع غزة".

وفي تقرير حول وجود فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، أخذ جيش الاحتلال عينات للفحص في مناطق متفرقة والتي تم العثور فيها على آثار لفيروس شلل الأطفال المعدي من خلال الشرب أو ملامسة الفم للمياه المتأثرة.

وفي أعقاب ورود هذه المؤشرات، تقرر لدى جيش الاحتلال وبالتنسيق مع وزارة الصحة الاسرائيلية تطعيم الجنود.

وبحسب التقرير "منذ نشوب الحرب تم إدخال حوالي 300 ألف لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى قطاع غزة والتي تكفي لأكثر من مليون مواطن غزي، بالتعاون مع المنظمات الدولية".

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن (فيديو)

من المستفيد من تخوين من يقف اليوم مع المقاومة بسبب مواقفه السابقة؟

غزة: تفاعل وحزن على استشهاد الشاب بلال عقل الذي كتب وصيته قبل 3 سنوات

ماذا تعرف عن القاضية سيبوتيندي.. "صوت إسرائيل" في محكمة العدل الدولية؟

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

القناة 24 العبرية تزعم : محاولة اغتيال الضيف نجحت والإعلان قريبا..

هارتس : تبادل الضربات بين إسرائيل واليمن سيقود لحربٍ إقليميّةٍ واسعة النطاق..

الصحة في غزة: 64 شهيدا خلال 24 ساعة و38983​​​​​​​ منذ بدء الحرب

الاعلام العبري : إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين يستمر شهورا طويلة..

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية