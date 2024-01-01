الاحتلال يبدأ بتطعيم جنوده ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس بغزة

القدس المحتلة/سما/

في أعقاب التقارير عن وجود فيروس شلل الأطفال في عينات الصرف الصحي في قطاع غزة، أجرى الجيش الإسرائيلي اختبارات عينات إضافية في المناطق التي تم اكتشاف الفيروس فيها وتقرر بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم الجنود ضد الفيروس".

وبحسب قوله، فإن "الجيش بدأ عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع قوات المناورة النظامية والاحتياطية، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي في إطار تجديد قوات الجيش الاسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، يعمل الجيش الإسرائيلي على إدخال التطعيمات لسكان قطاع غزة".

وفي تقرير حول وجود فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، أخذ جيش الاحتلال عينات للفحص في مناطق متفرقة والتي تم العثور فيها على آثار لفيروس شلل الأطفال المعدي من خلال الشرب أو ملامسة الفم للمياه المتأثرة.

وفي أعقاب ورود هذه المؤشرات، تقرر لدى جيش الاحتلال وبالتنسيق مع وزارة الصحة الاسرائيلية تطعيم الجنود.

وبحسب التقرير "منذ نشوب الحرب تم إدخال حوالي 300 ألف لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى قطاع غزة والتي تكفي لأكثر من مليون مواطن غزي، بالتعاون مع المنظمات الدولية".